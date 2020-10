BERENBERG belässt BP auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 320 auf 260 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wesentlichen Impulse für die Aktie sollten in den kommenden Monaten die Desinvestitionsprogramme liefern, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Schuldenabbau sei zentral für den Ölkonzern. Vorerst dürften Investoren aber auf Zeichen einer Besserung warten./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 18:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BP Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de