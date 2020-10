BioNTech und Pfizer holen Rentschler Biopharma ins Boot gegen COVID-19

BioNTech und Pfizer haben eine Kooperation mit Rentschler Biopharma für die anstehende Produktion des Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 vereinbart - BNT162 befindet sich in der abschließenden Phase der klinischen Tests. Bisher hätten 37.000 Personen an der laufenden klinischen Studie der Phase II/III teilgenommen, 28.000 seien mit zwei Impfstoffdosen behandelt worden, teilte BioNTech in dieser Woche mit. In europa befindet sich ...