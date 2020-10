Berlin (ots) - +++ ALBA Group erzielt im Jahr 2019 rund ein Prozent derbundesdeutschen Treibhausgas-Einsparungen im Vergleich zu 1990 +++ Insgesamtseit 2007 Einsparung von circa neun Prozent der deutschenTreibhausgas-Emissionen des Jahres 2019 +++ Nutzung der deutschenEU-Präsidentschaft zur Stärkung von Recycling +++ Effektiver Klimaschutzerfordert Zusammenarbeit entlang der kompletten WertschöpfungsketteDie Verwendung von Recyclingrohstoffen trägt unmittelbar zum Klimaschutz bei.Das geht aus der heute veröffentlichten Studie "resources SAVED by recycling"hervor, die das Fraunhofer-Institut UMSICHT im Auftrag der ALBA Group erstellthat. Danach hat die ALBA Group im Jahr 2019 durch die Kreislaufführung von 6Millionen Tonnen Wertstoffen mehr als 4,2 Millionen Tonnen klimaschädlicheTreibhausgase vermieden. Dies entspricht rund einem Prozent der deutschenCO2-Einsparungen im direkten Vergleich der Jahresemissionen 1990 zu 2019 oderauch dem jährlichen positiven Klimaschutzeffekt von rund 59 Millionen Bäumen.Gleichzeitig wurden durch das Recycling im Vergleich zur Primärproduktion 32,3Millionen Tonnen Ressourcen wie beispielsweise Rohöl , Bauxit oder Eisenerzeingespart.

"Recycling verursacht signifikant weniger Treibhausgas-Emissionen als dieVerwendung von Primärrohstoffen", sagt Dr. Axel Schweitzer,Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. "So spart etwa der Einsatz unsererqualitätsgeprüften Recyclingkunststoffe mehr als 50 Prozent Treibhausgasegegenüber der Produktion von Kunststoffen aus Erdöl ein. Ein besseres Argumentfür die stärkere Nutzung von Rezyklaten gibt es nicht." Umso unverständlicherist es aus Sicht des Umweltdienstleisters, dass der Deutsche Bundestag es beider Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erneut versäumt hat, Mindestquotenfür den Rezyklat-Einsatz vorzugeben. "Hier wurde eine weitere Chance vertan, denÜbergang von einer ressourcenintensiven zu einer CO2-armen Wirtschaftsweisevoranzutreiben, bei der Rohstoffe nicht verloren gehen, sondern im Kreislaufgeführt werden." Die Bundesregierung sollte jetzt zumindest dieEU-Ratspräsidentschaft nutzen, um verpflichtende Quoten für den Rezyklat-Einsatzgesetzlich zu verankern - gerade auch mit Blick auf das von der EU-Kommissionangekündigte verschärfte Klimaziel. "Der Entschließungsantrag des DeutschenBundestages dazu ist viel zu zaghaft formuliert. Die Bundesregierung muss ihngleichwohl zum Anlass nehmen, nun in Brüssel Tempo aufzunehmen, um Märkte fürRezyklate zu schaffen. Unabhängig davon arbeiten wir weiter unbeirrt daran, dieRecyclingqualität zu verbessern und so den Weg für eine klimafreundliche Welt