DEUTSCHE BANK belässt AIXTRON auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Jüngste Branchendaten signalisierten, dass das dritte Quartal für die europäischen Halbleiterunternehmen besser als bislang erwartet ausgefallen sein dürfte, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Vor allem die zunehmende Nachfrage aus den Segmenten Automobil und Internet der Dinge sollte die Chipproduzenten und -ausrüster gestützt haben./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 04:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AIXTRON Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de