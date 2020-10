Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Nachdem die GSB Gold Standard Banking Corporation AG, mit Sitzam Hamburger Hafen, ihr technisches "G999" Feuerwerk als revolutionäresBlockchain-Ökosystem und einzigartiges elektronisches Geldsystem, Kartengerätund App in einem, inspiriert vom deflationären Token-Wirtschaftsmodell,vorgestellt hatte, welches schnelle Zahlungen, Mikrogebühren und eine Vielzahlweiterer Optionen ermöglicht, darunter ein Kommunikationsnetzwerk, welches denKunden eine absolute Privatsphäre garantiert, war es der Neuheiten nicht genug -es folgte im Fürstentum Monaco die Implementierung des BitCoin POS!Wer hat nicht schon davon gehört und wer kennt das Wort "Bitcoin" nicht? Nun,für die Leser, welche noch nie etwas vom Bitcoin gehört haben, hier eine kurzeErläuterung: "Bitcoin" ist die weltweit führende Kryptowährung auf Basis einesdezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografischlegitimiert und über ein Netz gleichberechtigter Rechner (peer-to-peer)abgewickelt. Anders als im klassischen Banksystem üblich ist kein zentralesClearing (Genehmigung und totale Überwachung) sämtlicher Geldbewegungennotwendig. Eigentumsnachweise an Bitcoin werden in persönlichen digitalenBrieftaschen gespeichert. Der Kurs eines Bitcoins zu den gesetzlichenZahlungsmitteln folgt dem Grundsatz der Preisbildung an der Börse, geregeltdurch die Allgemeinheit und nicht durch Politiker oder Zentralbanken.Das Bitcoin-Netzwerk basiert auf einer von den Teilnehmern gemeinsam verwaltetendezentralen Datenbank, der Blockchain, in der alle Transaktionen verzeichnetsind. Mithilfe kryptografischer Techniken wird sichergestellt, dass gültigeTransaktionen mit Bitcoins nur vom jeweiligen Eigentümer vorgenommen undGeldeinheiten nicht mehrfach ausgegeben werden können.Josip Heit, Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Banking Corporation AG,erklärte dann auch in Monte-Carlo (Monaco), zusammen mit den Entwicklern desBitCoin POS, was es mit den jüngsten Entwicklungen zum Thema "Bitcoin (BTC)",oder gar solcher Worte wie "Proof-of-Stake (PoS)" auf sich hat und führte hierzuaus: "Als "Proof of Stake" bezeichnet man ein Verfahren, mit dem einBlockchain-Netzwerk einen Konsens darüber erzielt, welcher Teilnehmer dennächsten Block erzeugen darf. Dabei wird eine gewichtete Zufallsauswahleingesetzt, wobei die Gewichte der einzelnen Teilnehmer aus Teilnahmedauerund/oder Vermögen (dem "Stake") ermittelt werden. Im Gegensatz zum bei Bitcoinund Ethereum eingesetzten Proof of Work kommt Proof of Stake ohne zeit- undenergieintensives Mining aus und es ist nicht möglich, das Netzwerk allein durchBesitz von Rechenleistung zu übernehmen ("51%-Angriff")".