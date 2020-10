Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburgo (ots) - Después de que GSB Gold Standard Banking Corporation AG, consede en el Puerto de Hamburgo, presentara sus fuegos artificiales técnicos"G999" como un revolucionario ecosistema de cadena de bloques y un sistema únicode dinero electrónico, dispositivo de tarjeta y aplicación en uno, inspirado enel modelo económico de fichas deflacionarias, que permite pagos rápidos,micro-tasas y una variedad de otras opciones, incluyendo una red de comunicaciónque garantiza a los clientes una privacidad absoluta, la novedad no fuesuficiente - ¡la implementación del punto de venta BitCoin siguió en elPrincipado de Mónaco!¿Quién no ha oído hablar de ello y quién no conoce la palabra "Bitcoin"? Bueno,para aquellos lectores que nunca han oído hablar de Bitcoin, aquí hay una breveexplicación: "Bitcoin" es la principal moneda criptográfica del mundo basada enun sistema de reserva descentralizado. Los pagos se legitiman criptográficamentey se procesan a través de una red de computadoras con igualdad de derechos(peer-to-peer). A diferencia del sistema bancario habitual, no es necesaria unacompensación central (aprobación y supervisión total) de todos los movimientosde dinero. La prueba de propiedad de Bitcoin se almacena en carteras digitalespersonales. El precio de un Bitcoin de curso legal sigue el principio de lafijación de precios en la bolsa de valores, regulado por el público en general yno por los políticos o los bancos centrales.La red Bitcoin se basa en una base de datos descentralizada, la Blockchain,gestionada conjuntamente por los participantes, en la que se registran todas lastransacciones. Se utilizan técnicas criptográficas para garantizar que lastransacciones válidas con Bitcoins sólo puedan ser realizadas por el propietariorespectivo y que las unidades monetarias no puedan ser emitidas más de una vez.Josip Heit, CEO de GSB Gold Standard Banking Corporation AG, explicó acontinuación en Monte-Carlo (Mónaco), junto con los desarrolladores del TPV deBitCoin, de qué tratan los últimos avances en el tema de "Bitcoin (BTC)", oincluso palabras como "Proof-of-Stake (PoS)", y explicó: "Proof of Stake" serefiere a un procedimiento por el cual una red de cadenas de bloques llega a unconsenso sobre qué participante puede generar el siguiente bloque. Se utilizauna selección aleatoria ponderada, en la que las ponderaciones de losparticipantes individuales se determinan a partir de la duración de laparticipación y/o los activos (la "Participación"). A diferencia de las pruebas