Hambourg (ots) - Après que la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, dont lesiège est situé dans le port de Hambourg, ait présenté son feu d'artificetechnique "G999" comme un écosystème révolutionnaire de chaînes de blocs et unsystème unique de monnaie électronique, dispositif de carte et application en unseul, inspiré du modèle économique déflationniste des jetons, qui permet despaiements rapides, des micro frais et une variété d'autres options, y compris unréseau de communication qui garantit aux clients une confidentialité absolue, lanouveauté n'a pas suffi - la mise en oeuvre du point de vente BitCoin a suividans la Principauté de Monaco !Qui n'en a pas entendu parler et qui ne connaît pas le mot "Bitcoin" ? Pour leslecteurs qui n'ont jamais entendu parler du bitcoin, voici une brève explication: le "bitcoin" est la première monnaie cryptée au monde basée sur un système deréservation décentralisé. Les paiements sont légitimés par cryptographie et sonttraités par un réseau d'ordinateurs ayant des droits égaux (peer-to-peer).Contrairement au système bancaire habituel, aucune compensation centrale(approbation et surveillance totale) de tous les mouvements d'argent n'estnécessaire. Les preuves de propriété des Bitcoin sont stockées dans desportefeuilles numériques personnels. Le prix d'un Bitcoin ayant cours légal suitle principe de la fixation des prix en bourse, réglementé par le grand public etnon par les politiciens ou les banques centrales.Le réseau Bitcoin est basé sur une base de données décentralisée, la Blockchain,gérée conjointement par les participants, dans laquelle toutes les transactionssont enregistrées. Des techniques cryptographiques sont utilisées pour garantirque les transactions valides avec les Bitcoins ne peuvent être effectuées quepar le propriétaire respectif et que les unités monétaires ne peuvent êtreémises plus d'une fois.Josip Heit, PDG de GSB Gold Standard Banking Corporation AG, a ensuite expliquéà Monte-Carlo (Monaco), en compagnie des développeurs du point de vente BitCoin,en quoi consistent les derniers développements sur le thème des "Bitcoin (BTC)",ou même des mots comme "Proof-of-Stake (PoS)", et a expliqué : "Proof of Stake"fait référence à une procédure par laquelle un réseau de chaînes de blocsparvient à un consensus sur le participant qui peut générer le bloc suivant. Unesélection aléatoire pondérée est utilisée, dans laquelle les poids desparticipants individuels sont déterminés à partir de la durée de laparticipation et/ou des actifs (la "mise"). Contrairement à la preuve de travailutilisée par Bitcoin et Ethereum, la preuve d'empilement ne nécessite pas