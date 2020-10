Seite 2 ► Seite 1 von 3

Amburgo (ots) - Dopo che la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, con sedeal porto di Amburgo, ha presentato i suoi fuochi d'artificio tecnici "G999" comeun rivoluzionario ecosistema a catena di blocchi e un sistema di monetaelettronica unico nel suo genere, dispositivo di carte e app in uno, ispirato almodello economico deflazionistico token, che consente pagamenti veloci, microcommissioni e una varietà di altre opzioni, tra cui una rete di comunicazioneche garantisce ai clienti una privacy assoluta, la novità non è statasufficiente - è seguita l'implementazione del POS BitCoin nel Principato diMonaco!Chi non ne ha sentito parlare e chi non conosce la parola "Bitcoin"? Bene, per ilettori che non hanno mai sentito parlare del Bitcoin, ecco una brevespiegazione: "Bitcoin" è la valuta crittografica leader mondiale basata su unsistema di prenotazione decentralizzato. I pagamenti sono criptograficamentelegittimati e vengono elaborati attraverso una rete di computer con pari diritti(peer-to-peer). A differenza del consueto sistema bancario, non è necessaria unacompensazione centrale (approvazione e monitoraggio totale) di tutti i movimentidi denaro. La prova della proprietà di Bitcoin è conservata nei portafoglidigitali personali. Il prezzo di un Bitcoin a corso legale segue il principiodel prezzo in borsa, regolato dal pubblico in generale e non da politici obanche centrali.La rete Bitcoin si basa su un database decentralizzato, il Blockchain, gestitocongiuntamente dai partecipanti, nel quale vengono registrate tutte letransazioni. Le tecniche crittografiche sono utilizzate per garantire che letransazioni valide con i Bitcoin possano essere effettuate solo dal rispettivoproprietario e che le unità monetarie non possano essere emesse più di unavolta.Josip Heit, CEO di GSB Gold Standard Banking Corporation AG, ha poi spiegato aMonte-Carlo (Monaco), insieme agli sviluppatori del BitCoin POS, quali sono gliultimi sviluppi sul tema "Bitcoin (BTC)", o anche parole come "Proof-of-Stake(PoS)", e ha spiegato: "Proof of Stake" si riferisce a una procedura con cui unarete a catena di blocchi raggiunge un consenso su quale partecipante puògenerare il blocco successivo. Viene utilizzata una selezione casuale ponderata,in cui i pesi dei singoli partecipanti vengono determinati in base alla duratadella partecipazione e/o al patrimonio (il "Palo"). A differenza della prova dilavoro utilizzata da Bitcoin ed Ethereum, la prova di stack non richiede tempoed energia ad alta intensità di estrazione mineraria e non è possibile prendere