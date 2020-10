Bei Grenke gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Die Veränderung geht dabei kaum auf den Erwerb verschiedener Instrumente zurück, vielmehr hat sich ein Investor mit Aktien eingedeckt. Dabei handelt es sich um die Universal-Investment-Gesellschaft aus Frankfurt.Bisher hielt Universal 0,73 Prozent an Grenke, am 6. Oktober hat man jedoch die Position erhöht. Seitdem liegt der Anteil bei 3,18 Prozent. Davon entfallen ...