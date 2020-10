Dun & Bradstreet schließt Vereinbarung zur Übernahme des führenden europäischen Daten- und Analyseunternehmens Bisnode ab

Dun & Bradstreet Holdings, Inc. („Dun & Bradstreet“ oder das „Unternehmen“) (NYSE:DNB), ein weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen für geschäftliche Entscheidungen, meldete heute über seine Tochtergesellschaft Dun & Bradstreet Holdings BV den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Kauf der ausstehenden Aktien der Bisnode Business Information Group AB („Bisnode“), einer führenden europäischen Daten- und Analysefirma und langjähriges Mitglied des Dun & Bradstreet Worldwide Network. Der geschätzte Kaufpreis bei Closing beträgt 7,2 Milliarden SEK bzw. etwa 818 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der üblichen Closing-Bedingungen.

„Wir freuen uns, Bisnode nach einer strategischen Allianz von fast zwei Jahrzehnten in die Familie von Dun & Bradstreet einzugliedern“, sagte Anthony Jabbour, Chief Executive Officer bei Dun & Bradstreet. „Die wirkungsvolle Zusammenführung unserer Daten, Analytik und innovativen Lösungen, kombiniert mit den weitreichenden Kundenbeziehungen und Fachkenntnissen von Bisnode in Bezug auf die europäische Märkte, wird unseren bestehenden und zukünftigen Kunden bei ihren eigenen Wachstumsambitionen durch die Bereitstellung entscheidender Business Intelligence unterstützen. Wir freuen uns darauf, das Team von Bisnode bei Dun & Bradstreet zu begrüßen und gemeinsam am Ausbau des weltweiten Geschäfts zu arbeiten.“