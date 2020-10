Allianz Global Investors ernennt Global Head of Sustainable and Impact Investing

Matt Christensen tritt die Nachfolge von Chief Sustainability Officer Beatrix Anton-Grönemeyer an, die Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden wird. In einer Erweiterung der bisherigen Rolle wird Christensen darüber hinaus auch die Investment-Verantwortung für die wirkungsorientierten Anlagen von AllianzGI übernehmen, die ein zunehmend wichtiger Teil des nachhaltigen Angebots von AllianzGI sind.

„Wir freuen uns sehr, mit Matt Christensen einen derart renommierten Nachhaltigkeitsexperten für AllianzGI gewonnen zu haben“, kommentiert Deborah Zurkow, Global Head of Investments bei AllianzGI, die Berufung. „Seine Expertise in Impact und Responsible Investing sowie sein Unternehmergeist passen großartig zu uns und der Richtung, in die wir unser Kundenangebot weiterentwickeln möchten. Unter seiner Führung werden wir weiterhin in alle Nachhaltigkeitsbereiche investieren: von der Ausübung von Eigentumsrechten (Active Stewardship) und ESG-Integration bis zur Etablierung führender Impact-Strategien und stärker SRI-konformer Produkte. Angesichts Matt Christensens Positionierung an der Schnittstelle zweier strategischer Eckpfeiler für AllianzGI – dem Ausbau unseres Alternatives-Angebots und im Bereich Nachhaltigkeit – ist auch seine Erfahrung im Management wirkungsorientierter Impact Strategien für uns von besonderer Bedeutung.“