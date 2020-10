Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Während sich kurze Meetings nach Meinung von 82 Prozent derArbeitnehmer mittlerweile problemlos mit virtuellen Besprechungen ersetzenlassen, sieht es bei komplexeren Inhalten noch deutlich anders aus. So sind zumBeispiel nur 44 Prozent der Arbeitnehmer davon überzeugt, dass sich einganztägiges Seminar durch eine schlichte Video-Konferenz zumindest teilweisekompensieren lässt. Erfolgreiche digitale Schulungen müssen die Teilnehmer invirtuelle Welten interaktiv integrieren. Das sind Ergebnisse der Studie"Digitale Meeting-Kultur". Die auf Virtual und Augmented Reality spezialisierteNeXR Technologies SE hat dafür mehr als 1.000 Arbeitnehmer in Deutschlandbefragt."Die Video-Konferenz sicherte während des Lockdowns in vielen Unternehmen denoperativen Geschäftsbetrieb. Das hat hervorragend funktioniert. Aber jetzt gehtes darum, auch komplexe und strategische Themen wieder verstärkt in den Blick zunehmen. Künftig müssen Firmen die Möglichkeiten digitaler Meetings daher bessernutzen," ist Markus Peuler, CEO bei NeXR Technologies, überzeugt. Damit etwa dieTeilnehmer eines Online-Seminars über einen längeren Zeitraum konzentriert undengagiert bleiben, empfiehlt Digitalisierungsexperte Peuler den Einsatzfortgeschrittener VR-Technologie: "Die Teilnehmer werden aktiv eingebunden undtauchen regelrecht ein in das Thema. Je nach Kontext passen sich die Räume anund bieten ein immersives Erlebnis. Das ist kein passiver Konsum vonPräsentationsfolien, sondern ein aktives Erleben von Seminarinhalten."Von den Studienteilnehmern räumten 57 Prozent ein, dass die Atmosphäre beibisherigen Online-Schulungen wenig inspirierend sei. Zwei von drei Arbeitnehmernbetonen zudem die Vorteile des gegenseitigen Austauschs und stimmen der Aussagezu: "Gemeinsames Lernen ist wichtig für den Erfolg von Schulungen undSeminaren." Die Umfrage bestätigt nach Angaben von NeXR-Geschäftsführer Peulerdamit die Bedeutung einer interaktiven VR-Lösung: "Im Unternehmensumfeld hatsich der Wandel mit rasender Geschwindigkeit vollzogen. Auch nach Corona wird eskein Zurück zu der traditionellen Präsenzpflicht geben. Deshalb ist es wichtig,jetzt bereits die Funktionalitäten des immersiven Lernens zu nutzen undMitarbeiter in einer intensiven Virtual-Reality-Welt zu schulen."Die bisher gemachten Erfahrungen mit online durchgeführten Veranstaltungen, beidenen es sich praktisch nur um Video-Konferenzen gehandelt hat, zeigenHandlungsbedarf auf. So stellten acht von zehn Arbeitnehmern fest, dass in