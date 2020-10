Insgesamt beherrscht seit Anfang 2018 ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen bei BASF, die Unterstützung um 56,00 Euro wurde Corona-bedingt durchbrochen und zwang das Papier zeitweise auf 37,36 Euro abwärts. Von diesem Niveau hat sich die Aktie jedoch schon wieder deutlich lösen können und ist in der aktuellen Woche an ihren mittelfristigen Abwärtstrend angestiegen. Sollte es in den kommenden Tagen bis Wochen gelingen einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen, dürfte mittelfristig weiteres Kurspotenzial frei werden und sich für ein Long-Investment anbieten.

Hop oder Top

Der aktuelle Bereich zwischen 50,00 und 56,00 Euro kann zunächst als neutrale Schiebezone gewertet werden. Aber erst, wenn BASF tatsächlich über ein Niveau von 58,35 Euro per Wochenschlusskurs zulegt, werden weitere Gewinne in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 56,90 Euro und darüber an die Verlaufshochs aus Ende 2019 um 72,17 Euro wahrscheinlich. Wer hiervon überdurchschnittlich profitieren möchte, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SB7JKW zurückgreifen. Bärische Züge dürfte der Kursverlauf der BASF-Aktie allerdings erst unter dem Niveau von 48,75 Euro annehmen. In diesem Szenario müsste noch einmal Rücksetzer an die Sommertiefs bei 46,59 Euro einkalkuliert werden, bei weiterem Verkaufsinteresse darf das Niveau um 43,65 Euro als Unterstützung zum Tragen kommen.