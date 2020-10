Ping Identity erwirbt den Personal Identity Leader ShoCard, um den Datenschutz zu revolutionieren, Kundeninteraktionen zu optimieren und Benutzern die Kontrolle über ihre Identität zu geben

Ping Identity (NYSE: PING), die intelligente Identitätslösung für Unternehmen, gab heute die Übernahme von ShoCard bekannt, einem führenden Technologieunternehmen, das darauf abzielt, die Art und Weise zu verändern, wie Benutzer ihre Identität managen und mit Unternehmen in Kontakt treten. Die Übernahme ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Vision von ShoCard, den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben und gleichzeitig Betrugsfälle zu reduzieren und die Benutzerinteraktionen mit Unternehmen zu optimieren. Mit der Einführung dieser neuen Technologie ebnet Ping Identity den Weg für eine neue Ära im Bereich der Identität, in der der Einzelne mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und darüber hat, wie und wann diese Daten weitergegeben werden. Die Technologie ermöglicht es Einzelpersonen, die Verifizierung ihrer Identität zu erfassen und diese an Unternehmen weiterzugeben, wenn sie neue Beziehungen mit Datenschutz an erster Stelle aufbauen.

ShoCard nutzt die Leistungsfähigkeit heutiger Mobiltelefone als einen persönlichen Identitäts-Tresor. Durch die Integration mit der Ping Intelligent Identity Platform, die über 2 Milliarden Konten sichert, ermöglicht es ShoCard den Benutzern, persönliche Identitätsdaten auf ihrem Telefon zu erfassen und zu speichern und diese Daten dann mithilfe von Gesichts- oder Fingerabdruck-Biometrie freizuschalten und weiterzugeben. Die Technologie wird in die Ping-Plattform integriert und allen Ping-Kunden als neues Modell für Datenschutz und Kundeneinbindung zur Verfügung gestellt.

Persönliche Identität, auch dezentralisierte oder selbst-souveräne Identität genannt, schafft eine neue Möglichkeit für Einzelpersonen, auf sichere Weise Informationen über sich selbst zu erfassen und weiterzugeben, um anderen gegenüber ihre Identität nachzuweisen und Zugang zu Dienstleistungen wie der Eröffnung eines Bankkontos, der Refinanzierung einer Hypothek, dem Kauf eines Autos, der Aufnahme einer neuen Beschäftigung und mehr zu erhalten. Die Technologie ermöglicht es den Nutzern, nur das weiterzugeben, was notwendig ist, und Unternehmen können diese Informationen in Echtzeit überprüfen.

Um den ShoCard Identitäts-Wallet zu befüllen, teilen die Unternehmen validierte Angaben über die Benutzer wie z. B. Beschäftigungsnachweise, Gehaltsnachweise, Ausbildungsnachweise, Impfnachweise usw. Einmal empfangen, können Einzelpersonen diese Informationen mit anderen per SMS, E-Mail, QR-Code oder über andere sichere Kanäle austauschen. Zusätzlich zu den Sicherheits- und Datenschutzvorteilen wird dieses revolutionäre neue Modell des Identitätsdatenaustauschs die Benutzererfahrung sowohl für Verbraucher als auch für Dienstleistungsanbieter dramatisch verbessern, indem es den Zeit- und Kostenaufwand für die Identitätsüberprüfung reduziert, Registrierungsformulare überflüssig macht und es den Benutzern ermöglicht, sich mit nichts weiter als einem biometrischen Gesichts- oder Fingerabdruck anzumelden.