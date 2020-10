Ping Identity bringt neue Cloud-Dienste auf den Markt, die fortschrittliches Risikomanagement und Authentifizierung für das Unternehmen ermöglichen

Ping Identity (NYSE: PING), die intelligente Identitätslösung für Unternehmen, stellte heute PingOne Services vor, eine Suite von eigenständigen Cloud-Diensten, die erweiterte Identitäts- und Zugriffsmanagementfunktionen mit flexiblen Integrationsoptionen und schneller Implementierung bieten. Die ersten beiden Cloud-Lösungen, die heute angekündigt wurden, PingOne MFA und PingOne Risk Management, erfüllen die Anforderungen von Unternehmen, Sicherheit und Komfort im digitalen Umfeld für die Mitarbeiter und Kunden eines Unternehmens in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Neben diesen Diensten führt Ping eine einheitliche Cloud-Verwaltung ein, die Administratoren an einem einzigen Ort die Möglichkeit bietet, ihre vor Ort und in der Cloud bereitgestellten Identitätslösungen anzuzeigen und zu verwalten.

Ping Identity erweitert seine Identitäts- und Zugriffsverwaltungslösungen um neue, eigenständige Cloud-Dienste, die gemeinsam oder einzeln bereitgestellt werden können, um den individuellen Anforderungen einer Organisation gerecht zu werden. Die Angebote von PingOne Services lassen sich problemlos in die bestehende IAM-Infrastruktur integrieren, einschließlich der Ping-Identity-Lösungen sowie der Produkte von Drittanbietern, sodass sich Unternehmen aussuchen können, welche erweiterten Funktionen sie benötigen und wie sie diese einsetzen möchten.

PingOne MFA bietet ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

PingOne MFA ist ein Cloud-Service mit Multi-Faktor-Authentifizierung, der vor Account-Übernahme-Angriffen, kompromittierten Anmeldedaten, Betrug und anderen böswilligen Aktivitäten schützt und gleichzeitig ein nahtloses und reibungsloses Benutzererlebnis bietet. Die Lösung verwendet adaptive Authentifizierungsrichtlinien, sodass Unternehmen Kunden nur bei Bedarf zur Authentifizierung auffordern. Benutzer können PingOne MFA auch für benutzerdefinierte Transaktionsgenehmigungen nutzen, z. B. für die Genehmigung von Geldtransfers oder anderen hochwertigen Transaktionen. PingOne MFA kann nahtlos in Web- und Mobilanwendungen eingebettet werden, sodass Unternehmen die Endbenutzererfahrung mit ihrem Markenzeichen versehen und eine Auswahl an benutzerfreundlichen Authentifizierungsmethoden, einschließlich SMS, E-Mail und Push-Benachrichtigungen von einem Mobilgerät aus, bereitstellen können.