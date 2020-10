DEUTSCHE BANK belässt VODAFONE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone von 225 auf 230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der mauen Kurserholung entspreche das aktuelle Niveau nicht den Fundamentaldaten des Telekomkonzerns, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob insbesondere die hohe Dividendenrendite hervor./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2020 / 04:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vodafone Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de