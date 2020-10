Rimilia, mit Hauptsitz in Großbritannien, ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Automatisierung der Debitorenbuchhaltung und ermöglicht es Unternehmen, den Cashflow und die Cash Collection in Echtzeit zu kontrollieren. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen vereinfacht die SaaS (Software-as-a-Service)-Plattform den Order-to-Cash-Prozess, indem sowohl der Einzug als auch die Zuweisung von Geldern automatisiert ist. Die Bargeldzuweisung noch am selben Tag führt zu einer deutlichen Reduzierung der Tage bei ausstehenden Verkaufsumsätzen, verbessert das Betriebskapital und führt zu erheblichen Kosteneinsparungen. Rimilia wurde für große und mittlere Unternehmen entwickelt und kann mit fast allen ERP-, Bank- und Währungsplattformen integriert werden. Rimilia wird von führenden Unternehmen in den wichtigsten Branchen eingesetzt.



"Da die meisten Unternehmen traditionelle und sich wiederholende, manuelle Prozesse für das Order-to-Cash-Management verwenden, haben unsere Kunden und Partner schon lange nach einer Lösung gefragt, die ein besseres Cash- und Liquiditätsmanagement bietet. Dies ist insbesondere in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wichtig", sagt Marc Huffman, President & COO von BlackLine. "Mit dieser Übernahme decken wir diesen Bedarf und bauen die Position von BlackLine als unverzichtbare Plattform für Controller aus. Rimilia hat einen signifikanten Mehrwert für seine Kunden geschaffen, und wir freuen uns, dieses Momentum zu nutzen. Gleichzeitig betreten wir einen neuen Markt und bauen unsere Marktchancen weiter aus."