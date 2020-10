Element 1 Corp und RIX Industries arbeiten zusammen, um Wasserstoffgeneratoren für Brennstoffzellenantriebssysteme einzusetzen

Element 1 Corp („e1“ oder „das Unternehmen“), ein führender Entwickler von Wasserstofferzeugungstechnologien, gab heute bekannt, dass seine proprietäre Wasserstoffgeneratortechnologie der M-Serie auf Methanolbasis an RIX Industries (RIX) lizenziert wurde. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wurden RIX nicht ausschließliche Rechte zur Herstellung und Bereitstellung der Onboard-Wasserstoffgeneratoren der M-Serie von e1 zur Verwendung in Brennstoffzellenmobilitätsanwendungen gewährt. Dies schließt marine Schiffe und Geländefahrzeuge wie Bergbau-LKW, Traktoren und Schwerlast-LKW in Nordamerika und Europa ein.

Regierungen auf der ganzen Welt bemühen sich, schädliche Emissionen in die Luft und die Wasserwege zu reduzieren. Verschärfte Vorschriften in Verbindung mit Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen führen zu einer massiven Migration zu umweltfreundlichen elektrischen Antriebssystemen, von denen viele Wasserstoffbrennstoffzellen verwenden.