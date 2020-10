„Guardians of the Gulf“ wurde für die Premiere beim LA Femme International Film Festival diesen Monat ausgewählt

Guardians of the Gulf , ein augenöffnender Dokumentarfilm, der die turbulente Beziehung zwischen dem Golf von Mexiko und den Naturschützern erkundet, die entschlossen sind, ihn zu schützen. Der Film wurde für die Premiere beim volldigitalen Internationalen LA Femme-Filmfestival vom 15. bis 18. Oktober ausgewählt. Mary Kay Inc., als Executive Producer tätig, besuchte zusammen mit Media One in Partnerschaft mit The Nature Conservancy die Küsten von Texas, Alabama und Mexiko, um die oft erzählten Geschichten über den Schutz des Golfs von Mexiko zu beleuchten.

Gefilmt, inszeniert und produziert von einer rein weiblichen Crew, ist Guardians of the Gulf am Freitag, 16. Oktober, 17:00 Uhr PST, für die weltweite digitale Premiere vorgesehen, mit einer Fragerunde mit Filmemachern und Stars, die unmittelbar darauf folgt.

Guardians of the Gulf Zusammenfassung:

Der Golf von Mexiko wird seit langem von katastrophalen Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen, Überfischung, landwirtschaftlichen Abflüssen und Ölverschmutzungen heimgesucht. Er unterstützt jedoch weiterhin eines der biologisch vielfältigsten Ökosysteme der Erde mit über 15.000 Arten. Diese Widerstandsfähigkeit ist fragil. Wie in jeder Beziehung – es kann nicht nur genommen werden, ohne zurückzugeben.

In Guardians of the Gulf wird dem Golf von Mexiko von den Hütern eine Stimme gegeben, um eine Geschichte von Großzügigkeit und Stärke zu erzählen. Diese Naturschützer, Fischer, Reiseleiter, Köche und Studentenführer bemühen sich, die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit und ihrer Gemeinde zu verbessern. Durch ihr Handeln sehen sie Veränderungen. Durch Veränderung sehen sie Hoffnung.

Erfahren Sie mehr unter https://www.guardiansofthegulf.com.

Das Internationale Filmfestival LA Femme ist ein Premieren-Filmfestival, das die Schaffung von Inhalten durch Produzentinnen, Autorinnen und Regisseurinnen aus der ganzen Welt würdigt, unterstützt und fördert. Das Festival förderte die Karrieren von über 1.000 Künstlern und bietet weiterhin Bildungsseminare, Programm- und Networking-Veranstaltungen in einem nährenden Indie-Umfeld an.