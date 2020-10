ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien des Aromen- und Riechstoff-Herstellers Givaudan haben am Donnerstag mit deutlichen Verlusten auf die Bekanntgabe aktueller Umsatzzahlen reagiert. In Zürich büßten die Papiere des Aromen- und Duftstoffherstellers in einem festeren Gesamtmarkt zuletzt 1,8 Prozent auf 3960 Franken ein.

Trotz des Abschlags bewegen sich Papiere aber weiterhin auf einem hohen Bewertungsniveau. Seit Jahresbeginn legten sie um rund ein Drittel an Wert zu und zählen zu jenen Schweizer Standardwerten, die sich im bisherigen Jahresverlauf am besten entwickelt haben.