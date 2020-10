REWE Group steigert Anzahl der Auszubildenden um 4,1 Prozent auf 9.762

Köln (ots) - Als einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa übernimmt die REWE Group Verantwortung im Hinblick aufdie Ausbildung junger Menschen - auch in Zeiten der Corona-Pandemie. ImVergleich zum Vorjahr (Stichtag: 30.09.) steigerte die genossenschaftlicheUnternehmensgruppe die Anzahl der Auszubildenden um 4,1 Prozent von 9.374 auf9.762 (Stichtag: 30.09.2020). Im Laufe des Jahres begannen 4.409Berufseinsteiger ihre Ausbildung bei der REWE Group. Dabei sind es insbesonderedie selbstständigen REWE-Kaufleute, die dieses Jahr trotz der schwierigen Lagedurch die Pandemie rund 261 mehr jungen Menschen eine Ausbildung ermöglichten -dies ist ein Plus zum Vorjahr von 9 Prozent auf 3.167 Auszubildende. Damit sinddie selbstständigen Kaufleute der größte Ausbilder innerhalb der REWE Group. Inden filialisierten REWE-Märkten absolvieren 2.500 junge Menschen eine Ausbildung(+6,8%). PENNY verzeichnet ebenso einen Anstieg von 4,2 Prozent auf 948, beitoom Baumarkt stieg die Anzahl der Auszubildenden mit 0,6 Prozent auf 713. DieREWE Group bietet mittlerweile beinahe 30 verschiedene Ausbildungsberufe an.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die DrogeriemärkteBIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE ToGo und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. DieLekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe imBereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTouristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen,ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/4728366OTS: Rewe Group