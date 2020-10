CompuGroup Medical und NOWEDA wollen über CLICKDOC und IhreApotheken.de im Rahmen des Zukunftspakts Apotheke Patientenreise umfassend digitalisieren

Essen (ots) -



- Geplante Kooperation zwischen CompuGroup Medical und NOWEDA im Rahmen des

Zukunftspakts Apotheke: durchgehende Services zwischen Ärzten, Apotheken und

Patienten

- Verbindung von IhreApotheken.de und CLICKDOC wird Bestellung und Zustellung

von Arzneimitteln von der Wunschapotheke zum Kunden binnen weniger Stunden

ermöglichen

- Apotheken profitieren von Digitalisierung durch eine breite digitale Präsenz,

vereinfachte Abläufe und verbesserten Kundenservice

- Mehr Transparenz und Convenience für Patienten durch Abbildung der

Patientenreise ohne Medienbrüche



Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen bald den Großteil eines

typischen Besuchs in Arztpraxis und Apotheke online organisieren können:

CLICKDOC ermöglicht es schon jetzt, online die richtige Praxis zu finden, einen

Arzttermin zu vereinbaren und an einer Videosprechstunde teilzunehmen. Künftig

wird durch CLICKDOC auch die Bestellung von Arzneimitteln in den Apotheken vor

Ort im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit möglich sein.







der größten Anbieter von eHealth-Lösungen weltweit, und NOWEDA, Betreiber des

Onlineportals IhreApotheken.de - kurz ia.de (https://ihreapotheken.de/) - im

Rahmen des Zukunftspakts Apotheke eine Kooperation, die auch weiteren

potentiellen Partnern offensteht. ia.de ist Bestandteil des Zukunftspakts

Apotheke - einer gemeinsamen Initiative von NOWEDA, Hubert Burda Media, Pharma

Privat und Apostore. Ziel ist ein offenes und vernetztes Gesundheitsökosystem,

das die Stärke der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und die Möglichkeiten

der Digitalisierung miteinander verbindet, um die Kundenreise für Patienten und

Verbraucher in Deutschland so sicher, einfach und schnell wie möglich zu machen.



Durch die beabsichtigte Zusammenarbeit wird die Bestellung von Arzneimitteln

sowie das Einlösen von Rezepten über die CLICKDOC-App in der Wunschapotheke

möglich. Die Bestellung kann wenige Stunden später in der Apotheke abgeholt

werden. Sofern die Apotheke einen Botendienst anbietet, kann die Bestellung auch

- besonders schnell und komfortabel - noch am gleichen Tag nach Hause gebracht

werden. Mit rund 7000 teilnehmenden Apotheken ist ia.de die erste und größte

Vorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, die bundesweit flächendeckend

funktioniert.



"Durch die angestrebte Zusammenarbeit schaffen wir eine breite digitale Präsenz

der Apotheken, die nicht nur in deutlich vereinfachten Abläufen für die Seite 2 ► Seite 1 von 2



Hierzu beabsichtigen CompuGroup Medical (CGM), Betreiber von CLICKDOC und einerder größten Anbieter von eHealth-Lösungen weltweit, und NOWEDA, Betreiber desOnlineportals IhreApotheken.de - kurz ia.de (https://ihreapotheken.de/) - imRahmen des Zukunftspakts Apotheke eine Kooperation, die auch weiterenpotentiellen Partnern offensteht. ia.de ist Bestandteil des ZukunftspaktsApotheke - einer gemeinsamen Initiative von NOWEDA, Hubert Burda Media, PharmaPrivat und Apostore. Ziel ist ein offenes und vernetztes Gesundheitsökosystem,das die Stärke der flächendeckenden Gesundheitsversorgung und die Möglichkeitender Digitalisierung miteinander verbindet, um die Kundenreise für Patienten undVerbraucher in Deutschland so sicher, einfach und schnell wie möglich zu machen.Durch die beabsichtigte Zusammenarbeit wird die Bestellung von Arzneimittelnsowie das Einlösen von Rezepten über die CLICKDOC-App in der Wunschapothekemöglich. Die Bestellung kann wenige Stunden später in der Apotheke abgeholtwerden. Sofern die Apotheke einen Botendienst anbietet, kann die Bestellung auch- besonders schnell und komfortabel - noch am gleichen Tag nach Hause gebrachtwerden. Mit rund 7000 teilnehmenden Apotheken ist ia.de die erste und größteVorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, die bundesweit flächendeckendfunktioniert."Durch die angestrebte Zusammenarbeit schaffen wir eine breite digitale Präsenzder Apotheken, die nicht nur in deutlich vereinfachten Abläufen für die