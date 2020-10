Bern / Stuttgart (ots) - reCIRCLE Deutschland erhält das Investment eines

Schweizer Kunststoffproduzenten. Damit wird der Grundstein für ein starkes

Wachstum des Mehrwegsystems der Schweizer Pioniere auf dem deutschen Markt

gelegt.



Zusammenarbeit für flächendeckendes Wachstum





Die Semadeni Holding AG beteiligt sich am deutschen Social Start-up Elithro GmbHmit Sitz in Stuttgart. Elithro ist Franchisepartner des Mehrwegsystems derSchweizer reCIRCLE AG und agiert unter reCIRCLE Deutschland als eigenständigesUnternehmen. "Dank der Beteiligung können wir unsere Aktivitäten bundesweitverstärken und das Netzwerk ausbauen. Bisher haben wir den Fokus vor allem aufSüddeutschland - aufgrund der Nähe zum Hauptsitz - gelegt und konnten inBaden-Württemberg das Mehrwegsystem als Marktführer etablieren", erläutertGeschäftsführer von reCIRCLE Deutschland, Thorben Bechtoldt. "DiesePartnerschaft hebt reCIRCLE auf eine neue Ebene. Damit können wir denMehrweggedanken stärker in Deutschland verankern, sodass Mehrweglösungen in derGastronomie nicht mehr als Ausnahme gelten", ergänzt er.Mit der Semadeni Holding AG wurde ein starker Partner gefunden, der sichebenfalls für nachhaltige Lösungen einsetzt. Der Geschäftsführer der SemadeniHolding AG, Patrick Semadeni, ist von der Zukunftsfähigkeit des Konzeptsüberzeugt: "Das reCIRCLE-Mehrwegsystem ist ein wichtiger Beitrag zurKreislaufwirtschaft und zur Ressourcenschonung. Wir freuen uns sehr, diesesSystem in Deutschland zu unterstützen und einen Beitrag an die Nachhaltigkeitleisten zu können."Das Ziel: ein europaweites MehrwegnetzwerkDie Schweizer reCIRCLE AG gratuliert zur Kooperation der beiden Unternehmen. Mitder Elithro GmbH wurde ein Franchisepartner des eigenen Mehrwegsystems gefunden,welcher dieselben Unternehmenswerte teilt. Die Geschäftsführerin von reCIRCLESchweiz, Jeannette Morath, lässt das positiv in die Zukunft schauen: "Das Teamvon reCIRCLE Deutschland hat einen ähnlichen Hintergrund wie wir und ist einlokal verankertes Unternehmen - ganz nach dem Motto "think global, act local".Daher freuen wir uns sehr, mit unserer Erfahrung den deutschlandweiten Ausbauunterstützen zu können. Mehrweg ist für uns nicht nur eine Geschäftsidee,sondern auch eine Bewegung und eine Haltung, die wir gemeinsam in dieGesellschaft hineintragen wollen."Das Ziel der reCIRCLE AG ist ein europaweites Mehrwegnetzwerk mit eigenständigenFranchisepartnern in anderen Ländern.Ressourcenschonend und kreislauffähig: das reCIRCLE GeschäftsmodellreCIRCLE ist das größte Mehrwegsystem im deutschsprachigen Raum für Essen "to