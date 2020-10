DGAP-Media / 08.10.2020 / 13:11

Alle Blicke der europäischen Compliance-Community waren in dieser Woche nach München gerichtet. Im Headquarter der EQS Group liefen die Fäden der ersten virtuellen European Compliance & Ethics Conference (ECEC) zusammen: Mehr als 25 Experten aus ganz Europa wurden zugeschaltet, um in Keynotes, Vorträgen, nationalen Breakout-Sessions und der abschließenden Podiumsdiskussion spannende Compliance- und Ethik-Themen zu präsentieren und diskutieren. Von den 5.000 Compliance-Verantwortlichen aus aller Welt, die sich für die Online-Konferenz registriert hatten, nutzten 2.700 die Chance, live dabei zu sein; alle anderen können die ECEC dank der Replay-Funktion zeitversetzt verfolgen. Achim Weick, CEO und Gründer der EQS Group, war überwältigt von der großen Resonanz: "Wir wussten, dass in dieser in Europa noch jungen Branche der Wunsch besteht, sich international auszutauschen - doch ein so großes Interesse hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet." Den Ritterschlag erhielt die ECEC, die sich gleich bei ihrer Erstauflage als eine der größten Konferenzen der Branche etabliert hat, von keinem geringeren als Professor Christian Strenger, bekannt auch als der deutsche Mr. Corporate Governance. Er verglich die Veranstaltung in seiner Keynote hinsichtlich der Größe und Professionalität mit der Hauptversammlung eines Dax-Konzerns. Ein Schwerpunkt der ECEC war das Thema Whistleblowing. Im Interview mit Dan McCrum, dem Investigativ-Journalisten der Financial Times, der in seiner Artikelreihe "House of Wirecard" den Bilanzbetrug des gleichnamigen Dax-Konzerns aufdeckte, zeigte sich, welche Repressalien Whistleblowern drohen können, wenn sie nicht geschützt werden. "Unternehmen sollten deshalb Regulierungen wie die EU-Hinweisgeberrichtlinie nicht als Belastung verstehen. Sie profitieren letztendlich davon, wenn sie anonyme Meldungen zulassen, denn sie erfüllen damit die hohen ethischen Ansprüche ihrer Geschäftspartner und auch Mitarbeiter", erklärte Marcus Sultzer, Mitglied des Vorstands der EQS Group.