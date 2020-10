Am Donnerstag berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Transaktion kurz vor dem Abschluss steht. Das Volumen wurde in dem Bericht auf 4,5 Milliarden Euro - allerdings inklusive Schulden - beziffert. Der Verkauf an die Euronext und die italienischen Banken wäre keine Überraschung. Schließlich hatte die LSE vor einigen Wochen mitgeteilt, exklusiv mit der Euronext und ihren Partnern zu verhandeln. Die Londoner müssen das Geschäft in Italien wohl wegen der geplanten Übernahme des Finanzdatenanbieter Refinitiv für 27 Milliarden Dollar ganz oder teilweise verkaufen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber Euronext hat einem Bericht zufolge erwartungsgemäß zusammen mit seinen italienischen Partnern den Kampf um die Borsa Italiana gewonnen. Der bisherige Eigentümer London Stock Exchange (LSE) verkaufe die Mailänder Börse an eine aus Euronext, der staatlichen italienischen Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) und der Bank Intesa Sanpaolo bestehende Gruppe, berichtete die "Börsen-Zeitung" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Mailänder Finanzkreise. Der Kaufpreis solle bei 3,75 Milliarden Euro liegen. Die offizielle Mitteilung dürfte wohl am Freitag erfolgen.

Noch ist allerdings nicht ganz raus, ob sich die LSE ganz von der im Jahr 2007 für 1,6 Milliarden Euro übernommenen Mailänder Börse trennen muss. Die Europäische Kommission will dies in den kommenden Wochen entscheiden und Mitte Dezember mitteilen, ob und unter welchen Auflagen die Londoner Börse Refinitiv übernehmen darf. Nach Informationen der "BöZ" stehe der Verkauf der Borsa Italiana vermutlich unter Vorbehalt der Entscheidung der europäischen Wettbewerbshüter. "Sollten deren Auflagen geringer sein, verkauft die LSE die Borsa Italiana womöglich nicht oder nur Teile davon, etwa die Anleihenplattform MTS."

Mit im Rennen war neben der Euronext vor allem die schweizerische Börse Six, aber auch die Deutsche Börse hatte ihren Hut in den Ring geworfen. Die meisten Analysten hatten allerdings ohnehin nicht damit gerechnet, dass der deutsche Börsenbetreiber zum Zug kommt beziehungsweise überhaupt ernsthaft zuschlagen will. Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer setzt schließlich vor allem auf kleinere Zukäufe und das am besten außerhalb des klassischen Aktiengeschäfts. Hier hätte die Borsa Italiana zwar auch einige Segmente gehabt - allerdings gemessen am Gesamtpaket nur vergleichsweise kleine.