FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1762 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1770 Dollar festgesetzt.

Ein starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland und anderen Ländern der Eurozone zeigte vorerst kaum Auswirkungen am Devisenmarkt. In Deutschland war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus über die Marke von 4000 binnen eines Tages gesprungen.