08.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt - ein Multimilliardenmarkt steht zur Verteilung und man muss groß planen, wenn man vorne mitspielen will. Und auch die Anleger scheinen wieder mehr Vertrauen in die rosige Zukunft Ballard Powers zu entwickeln. Nachdem die Aktie einige Zeit nach ihren extremen Kursgewinnen konsolidierte, scheint man jetzt wieder Schwung in Richtung alter Jahreshochs zu nehmen - zeitlich verzögert zu der fulminanten Entwicklung Plug Powers in den letzten Tagen " Plug Power Aktie neue Rekordhochs in Serie... " scheint der Kurs jetzt auch bei Ballard anzuspringen - gestern ging man an der NASDAQ mit einem Plus von 5,58% bei 18,36 USD aus dem Handel. Und heute scheint es weiter hoch zu gehen, wenn man den Handel in Deutschland anschaut. Gründe? Relativ zu Plug Power zurückgeblieben, könnte ein Argument sein. Ein anderes könnte in der aktuellen Zusammenfassung Ballard Powers zu seinen maritimen Aktivitäten liegen. Viele Neuentwicklungen, diverse, verschiedene Brennstoffzelleneinsatzmöglichkeiten "auf See" - bei Erfolg winken hier zukünftig große Auftragsvolumina.

Kreuzfahrtschiffe oder Fähren die Erlaubnis erhalten wollen, die Welterbefjorden zu befahren. Und das ist erst der Anfang - dauerhaft ist das hohe CO2-Einsparpotential "auf den Ozeanen" identifiziert und im Fokus. Decarbonisierung der Schiff-Fahrt ist keine Aufgabe für einzelne Staaten oder Unternehmen - sondern ein komplexes gemeinsames Problem. Und Ballard Power stellt klar, dass man in diversen Projekten "an vorderster Front" dabei ist: "For many of the industry’s leaders, the solution is a partnership with Ballard. After many successful partnerships in zero-emission solutions for heavy-duty land transportation, we at Ballard have dedicated ourselves to delivering commercial-grade hydrogen fuel cell technology that is specifically geared to marine shipping applications."