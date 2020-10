Berlin (ots) - Neun Projekte und drei innovative Klimaschutz-Konzepte auf der

Shortlist / Bewerberrekord kann trotz Corona-Pandemie gehalten werden /

Preisverleihung am 16. November 2020 in Berlin



Eine Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Forschung hat zwölf

Unternehmen als Kandidaten für den diesjährigen Energy Efficiency Award der

Deutschen Energie-Agentur (dena) ausgewählt. Die Siegerprojekte, die sich durch

eine besonders hohe Energieeinsparung, Klimaschutzrelevanz, Innovation und

Wirtschaftlichkeit auszeichnen, werden Mitte November auf dem dena

Energiewende-Kongress bekannt gegeben.





Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, sagt: "Wir freuen unsbesonders, dass - wie in den vergangenen Jahren und trotz der wirtschaftlichangespannten Lage - sehr viele Bewerbungen eingegangen sind. Die ausgewähltenProjekte sind gute Beispiele dafür, dass sich Investitionen in Energieeffizienzund Klimaschutz auszahlen. Mehr noch: Gerade jetzt in der Corona-Pandemie könneninnovative Lösungen zu wichtigen Wachstumstreibern werden. Die Konzepte undProjekte der Wettbewerbsteilnehmer zeigen wegweisende Lösungen auf dem Weg zurKlimaneutralität. Neben technischen Weiterentwicklungen werden hierbeiganzheitliche Ansätze, die Einzelmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung undCO2-Reduktion sektorenübergreifend kombinieren, immer wichtiger."Die dena hatte im April 2020 private und öffentliche Unternehmen im In- undAusland aufgerufen, Erfolgsprojekte sowie innovative Ansätze zur Senkung desEnergieverbrauchs und der CO2-Emissionen einzureichen. Über 140 Unternehmenwaren dem Aufruf gefolgt und hatten ihre Projekte in vier verschiedenenKategorien eingereicht. Je Kategorie hat die Jury nun drei Unternehmennominiert. In der Kategorie "Konzepte für klimaneutrale Unternehmen" erhaltendie nominierten Unternehmen die Chance, auf dem dena Energiewende-Kongress ineinem Live-Pitch das Publikum von ihren Konzepten zu überzeugen. Das Votingentscheidet anschließend, welches Konzept mit dem Publikumspreis ausgezeichnetwird.Der Energy Efficiency AwardSeit 2007 verleiht die dena die renommierte Auszeichnung. Der internationalausgeschriebene Award ist mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert undsteht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Der Energy Efficiency Award wird gefördert durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi) und unterstützt durch den Premium-PartnerKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).Nominiert sind in der Kategorie:Von clever bis digital! Die Bandbreite der Energieeffizienz