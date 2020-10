Südzucker bestätigt Prognose - Halbjahreszahlen vorgelegt

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/2021 hat Südzucker den Umsatz von 3,31 Milliarden Euro auf 3,35 Milliarden Euro steigern können. „Während der Umsatz im Segment CropEnergies deutlich zurückging und in den Segmenten Zucker und Frucht auf Vorjahresniveau lag, stieg er im Segment Spezialitäten moderat an”, meldet das Unternehmen am Donnerstag. Operativ konnten die Mannheimer ihren Halbjahresgewinn von 74 Millionen ...