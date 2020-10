Potsdam (ots) - Seit dem 1. Oktober 2020 ist Professor Thomas J. Fuchs neuer

Co-Direktor des Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai

(HPI·MS) in New York City. Als Experte für Künstliche Intelligenz (KI) und

Maschinelles Lernen wird er maßgeblich Entwicklungen und Anwendungen von

KI-gestützten Methoden und Modellen bei der Vorhersage und Therapie von

Erkrankungen voranbringen.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Fuchs einen erfahrenen Experten auf

dem Gebiet der KI und des Maschinellen Lernens für das HPI·MS gewinnen konnten.

Sein umfassendes Wissen und seine Expertise in diesen Gebieten wird den

wissenschaftlichen Austausch zwischen Potsdam und New York City weiter stärken

und gemeinsame Forschungsprojekte voranbringen", sagt Professor Christoph

Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI).







März 2019 durch einen Kooperationsvertrag vom New Yorker Mount Sinai Health

System und dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) mit Förderung durch die Hasso

Plattner Stiftung gegründet. Es verbindet als internationales Forschungsinstitut

Datenwissenschaften und biomedizinische Forschung und fördert den

interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch und gemeinsame transatlantischen

Forschungsprojekte im Bereich der digitalen Medizin.



"Wir freuen uns, Thomas Fuchs am HPI-MS willkommen zu heißen", sagt der Leiter

des HPI Digital Health Centers Professor Erwin Böttinger, der als Co-Direktor

das HPI·MS gemeinsam mit Thomas Fuchs leitet. "Seine Erfahrung in der

Präzisionsmedizin wird das HPI-MS als eine der führenden wissenschaftlichen

Einrichtungen in New York bedeutend voranbringen."



"Das HPI·MS ist eine weltweit einzigartige Kollaboration mit einer großartigen

Vision, herausragender Forschung im Bereich der KI und hoch motivierten

Wissenschaftlern und Studierenden. Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil von

diesem internationalen Netzwerk zu sein und auf die neuen Aufgaben in der

Forschung und Lehre", sagt Thomas J. Fuchs. "Der Einsatz von KI ist aus der

Medizin nicht mehr wegzudenken. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam große

Fortschritte bei der Entwicklung von KI-gestützten Methoden und Modellen machen

werden, die zur besseren Vorhersage und personalisierten Therapieangeboten in

der Medizin führen werden."



Mit KI Krankheiten besser verstehen



Zu den wegweisenden Arbeiten von Thomas J. Fuchs gehört die Entwicklung

neuartiger Methoden zur Analyse von digitalen Mikroskop-Objektträgern, um

genetische Mutationen und deren Einfluss auf Gewebeveränderungen besser zu

verstehen. Unter seiner Leitung entstand der Aufbau eines



