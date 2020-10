Mönchengladbach (ots) -



- Neue Produktfamilie entwickelt: AutoCare, CampCare, BikeCare

- Alle Produkte im Santander Flat-Paket erhältlich

- Produktupdate AutoCare: Insgesamt 16 Baugruppen mit 336 Bauteilen abgesichert



Santander und CarGarantie beschließen eine starke Partnerschaft im Bereich der

Fahrzeuggarantie. Zum Start im November 2020 bieten der größte

herstellerunabhängige Fahrzeugfinanzierer und einer der führenden

Spezialversicherer für Garantien eine nochmals verbesserte

Reparaturkostenversicherung mit den Produkten AutoCare sowie mit der neuen

BikeCare und CampCare für die wichtigsten Bauteile bei Motorrädern und

Freizeitfahrzeugen an.





Die Produktupdates beinhalten gleich mehrere Highlights: Verfügbar ist dieAutoCare für Fahrzeuge bis acht Jahre nach der Erstzulassung. Die Laufzeit kannzwischen 24 und 60 Monaten gewählt werden und AutoCare haftet bis 250.000 kmGesamtlaufleistung. Die Garantie deckt 16 Baugruppen mit insgesamt 336 Bauteilenab, darunter auch Elektro- und Hybridbauteile sowie moderne Sicherheitssysteme.Neben AutoCare für Pkw werden außerdem BikeCare für Motorräder und CampCare fürWohnmobile angeboten. Damit wurden auch für die Segmente Motorräder undWohnmobile maßgeschneiderte Garantieprodukte entwickelt.Thomas Hanswillemenke, Vorstand Mobilität bei Santander Deutschland: "Wir freuenuns, gemeinsam mit unserem neuen Partner CarGarantie unseren Handelspartnern undKunden ab sofort für alle Arten von Fahrzeugen verbesserte und neue SantanderCare Produkte als attraktives Kombiprodukt anbieten zu können. Uns war eswichtig, die Reparaturkostenversicherung AutoCare in sämtlichen Parameternwesentlich weiterzuentwickeln, um dem Handel und den Kunden noch mehr Vorteileund Sicherheit bieten zu können. Mit der Santander AutoFlat, der BikeFlat undder CampFlat bringen wir jetzt eine maßgeschneiderte Produktfamilie, die es soauf dem Markt noch nicht gibt."Die Reparaturkostenversicherung AutoCare ist als eine der vier tragenden Säulender Santander AutoFlat bekannt. Mit den beiden neuen Produkten BikeCare undCampCare lässt sich dieses Rundum-sorglos-Paket jetzt auch für Motorräder undFreizeitfahrzeuge schnüren. Kunden haben mit einem attraktiven Kombiproduktbestehend aus Finanzierung, dem entsprechenden Santander Care Produkt, derKaufpreisversicherung Santander Safe sowie den individuellenHändler-Service-Leistungen eine vollständige Kontrolle und Übersicht über ihreFahrzeugkosten - auf Wunsch über die gesamte Finanzierungslaufzeit. Durch dielangfristig angelegte Vertragsbindung wird nicht nur dem Kunden eine sichereZukunftsperspektive geboten, sondern auch dem Handel. Diese Möglichkeiten vonKundenbindung bis zum nächsten Fahrzeugkauf sowie die Sicherung von Reparatur-und Wartungsarbeiten in der eigenen Werkstatt machen die Santander AutoFlat/CampFlat/ BikeFlat zu einem wichtigen Faktor für eine sichere Zukunft.Die Kooperation wird ab dem Start von der starken Vertriebsmannschaft derCarGarantie-Tochter Garantie-Service-GmbH (GSG) unterstützt, die auf den freienHandel spezialisiert ist. Die Spezialisten von GSG beraten den Handel hierbei zuallen Themen rund um Garantien.Thomas Müller, Geschäftsführer Garantie-Service GmbH: "Die Kooperation mit derSantander Consumer Bank AG ist der perfekte Weg, das Produktportfolio für denfreien Handel weiter zu optimieren. Mit der neuen Produktfamilie kann der Handelein deutliches Zeichen für die Qualität der angebotenen Fahrzeuge setzen unddamit die Attraktivität des Angebotes sowie die Bindung der Kunden an das eigeneUnternehmen deutlich erhöhen - und das dank der langen Laufzeiten bis zu fünfJahre lang. Zudem ist der Handel gerade vor dem Hintergrund der erweitertenSachmangelhaftung, die ab 2022 zum Tragen kommt, mit diesem Produkt gutvorbereitet."Pressekontakt:René HartmannCommunications02161 690 5754mailto:Rene.Hartmann@santander.deMarcel GerblichMarketing B2B02161 690-7069mailto:Marcel.Gerblich@santander.deMehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63354/4728504OTS: Santander Consumer Bank AG