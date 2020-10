MessageBird , die weltweit führende Omnichannel Cloud Communication Plattform, schließt eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Spark Capital ab. Das Unternehmen wird nun mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet und steigt damit in die Riege der europäischen Unicorns auf. Die Finanzierungsrunde führen Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners und New View Capital an. Im Rahmen des Funding wird der Spark Capital Teilhaber Will Reed in den Vorstand von MessageBird berufen. Bestehende Investoren wie Accel, Atomico und Y-Combinator bauen ihre Beteiligungen ebenfalls weiter aus.

Robert Vis, MessageBird CEO (Photo: Business Wire)

Die Finanzierung ist auch eine Reaktion auf die weltweit sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Messaging-First-Lösungen zur kanalübergreifenden Kundenkommunikation. Denn nicht nur in Corona-Zeiten stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihren bislang auf Call Center und stationäre Geschäfte ausgerichteten Kundenservice auf eine vollständig remote arbeitende Belegschaft und reinen Online-Verkauf neu auszurichten. Dieser Umstand beschleunigt die Weiterentwicklung von MessageBird von einer reinen Communication Platform as a Service (CPaaS) zur weltweit ersten und einzigen Omnichannel Platform as a Service (OPaaS).

Die durch die Finanzierung aufgebrachten Geldmittel werden dafür eingesetzt, die Anzahl der MessageBird Mitarbeiter weltweit zu verdreifachen und weiter in die Kernmärkte in Europa, Asien und Lateinamerika zu expandieren. Darüber hinaus führte MessageBird jüngst eine offizielle "Work from Anywhere"-Richtlinie ein.

„Unsere Vision ist eine Welt, in der Kunden nie wieder in der Warteschleife stecken. MessageBird leistet Pionierarbeit bei OPaaS (Omnichannel Platform as a Service), ausgehend von der Idee, dass Unternehmen weltweit reibungslose Kommunikation mit ihren Kunden auf jedem Kanal bieten sollten. Und zwar auf den Kanälen, die die Kunden bevorzugen.“, erklärt Robert Vis, Gründer und Geschäftsführer von MessageBird. „Diese Finanzierungsrunde bestätigt die erhebliche Nachfrage von Kunden nach Omnichannel-Kommunikation mit Messaging-First-Ansatz. Wir bieten das führende Produkt, das Unternehmen weltweit dabei hilft, genau dies umzusetzen.”