08.10.2020 - Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114) stockt das Volumen ihrer mit 5,25% p.a. festverzinslichen Anleihe "Aves One 06/2020-05/2025" um bis zu EUR 20 Mio. auf bis zu EUR 50 Mio. auf. Aufgrund der regen Nachfrage entschied sich der Vorstand der Gesellschaft zu diesem Schritt.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere börsennotierte Anleihe am Markt stark nachgefragt wird. Mit den Emissionserlösen setzen wir unseren Wachstumskurs mit einer gut gefüllten Akquisitionspipline im Segment Rail fort", erklärt Sven Meißner, Mitglied des Vorstands der Aves One AG. Da sich der börsennotierte Konzern auf Rail-Investments fokussiert, handelt es sich bei der Anleihe um ein ökologisch orientiertes Investment in einem zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt, so teilt zumindest Aves One mit. Dem kann man bedingt zustimmen: Die gerade noch oft im Güterverkehr eingesetzten Dieselloks sprechen nicht gerade für eine ökologische Lösung - auch wenn die CO2-Bilanz der Bahntransporte besser als die der Strasse ist, ist auch auf der Schiene noch einiges möglich. Die Deutsche Bahn produziert ihren Betriebsstrom größtenteils durch eigene Wasserkraftanlagen, aber beispielsweise mit Brennstoffzellenantrieben hat man gerade erst begonnen zu experimentieren - als Alternative zu Diesellokomotiven.