Trotz Corona-Krise fanden von Juli bis September 2020 weltweit 447 Börsengänge mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 95 Milliarden US-Dollar statt. Die Zahl der IPOs stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 78 Prozent und das Emissionsvolumen um 138 Prozent. Gemessen am Emissionsvolumen ist dies das stärkste dritte Quartal seit zwei Jahrzehnten. Dies geht aus den jüngsten Zahlen der Beratungsgesellschaft EY hervor.

Der weltweite IPO-Markt boomt: Im dritten Quartal stieg das globale Emissionsvolumen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Chinesische und US-Unternehmen belegen dabei die drei ersten Plätze bei den weltweit größten Börsengängen. Doch welche der drei größten Neuemissionen schloss kursseitig bisher am besten ab?

Den ersten Platz der weltweitgrößten Börsengänge im dritten Quartal belegt der chinesische Chip-Produzent Semiconductor Manufacturing International (ISIN: KYG8020E1199). Bei seinem IPO im Juli konnte das chinesische Unternehmen 7,5 Milliarden US-Dollar einsammeln. Auf dem zweiten Platz folgte mit 3,9 Milliarden US-Dollar der US-amerikanische Softwarekonzern Snowflake (ISIN: US8334451098). Den dritten Platz belegt das chinesische Immobilienunternehmen KE Holdings – 2,4 Milliarden US-Dollar – (ISIN: US4824971042).

Von den drei IPOs mit dem höchsten Emissionsvolumen im dritten Quartal schloss kurseitig bisher KE Holdings am besten ab: Der Ausgabepreis für den chinesischen Immobilienkonzern hatte bei 20 US-Dollar je Anteilsschein gelegen. Innerhalb von rund zwei Monaten stieg der Kurs auf aktuell mehr als 62 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 210 Prozent.

KE Holdings (A) (A)

Die zweitbeste Performance legte die Aktie des US-Softwarekonzerns Snowflake hin. Der Ausgabepreis hatte bei 120 US-Dollar pro Anteilsschein gelegen, doch schon der erste Kurs lag mit 245 US-Dollar mehr als doppelt so hoch. An der New York Stock Exchange (NYSE) ging die Aktie gestern bei 246 US-Dollar aus dem Handel.

Snowflake Registered (A)

Am schlechtesten von den drei größten Neuemissionen im dritten Quartal performte bisher Semiconductor Manufacturing International. Innerhalb von drei Montan ging es für die Aktie um mehr als 50 Prozent nach unten:

Semiconductor Manufacturing International

Auffällig ist, dass der IPO-Boom besonders von der Technologie- und der Gesundheits-Branche getragen wird: Laut EY entfielen 38 Prozent des weltweiten Emissionsvolumens auf Technologie-Börsengänge und 18 Prozent auf Pharma- IPOs.



Martin Steinbach, Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY, erklärte dazu: “Die Corona-Krise verstärkt den Digitalisierungstrend. Gerade Unternehmen, deren Geschäftsmodelle einen Bezug zur digitalen Transformation der Wirtschaft haben, sind derzeit besonders gefragt und können eine überzeugende Equity Story vorweisen.“

Steinbach warnt jedoch auch vor zunehmenden Risiken für den IPO-Markt: „Das vierte Quartal und der Beginn des kommenden Jahres werden auch geprägt sein von den Risiken potenziell steigender Infektionszahlen und von den anhaltenden Spannungen zwischen China und den USA. Hinzukommen als Unsicherheitsfaktoren der Brexit und die bevorstehenden US-Wahlen.“



Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, sieht dies ähnlich. Gegenüber wallstreet:online erklärte er: „Fragt sich nur, was mit den Börsenkursen der Emittenten passiert, wenn das Wirtschaftswachstum auch im kommenden Jahr auf ein Schrumpfen ausgerichtet ist und ein Impfstoff noch nicht zugelassen wurde.“

Autor: Ferdinand Hammer