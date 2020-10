Initiative #WinterMeistern zur Stärkung der Gastronomie gestartet (FOTO)

Riedstadt (ots) - Initiative #WinterMeistern zur Stärkung der Gastronomie

gestartet



Die Gastronomie in Deutschland braucht in der kalten Jahreszeit Partner und

Perspektiven



Die neue Initiative #WinterMeistern tritt an, um die Gastronomie-Branche in der

kalten Jahreszeit gezielt zu unterstützen. Ein offener Brief an die politischen

Entscheider enthält konkrete Forderungen an Bund, Länder und Bezirke. Begleitend

startet die Website http://www.wintermeistern.de als Netzwerk- und

Informationsplattform.







Die Corona-Pandemie hat die Gastronomie in Deutschland massiv verändert und wirdes weiter tun. Seit Anfang März verzeichnet die Branche Umsatzverlustehistorischen Ausmaßes. Laut einer aktuellen DEHOGA-Umfrage bangen mehr als 60Prozent der gastgewerblichen Unternehmer um ihre Existenz. Mit dem Ende desSommers beginnt nun die Sorge um das Herbst- und Wintergeschäft.Mehr denn je geht es jetzt um Perspektiven und um Partnerschaften. Das betrifftalle, deren Herz für diese Branche schlägt. Die Gastronomie benötigt dringendkonkrete Entscheidungen und Handlungen, um Verluste zu kompensieren und drohendeUmsatzeinbrüche abzumildern.Aus diesem Grund stößt Transgourmet Deutschland eine Initiative an, die mitvereinten Kräften Unterstützung für die Gastronomie fordert. "Wir sindüberwältigt von dem Engagement so zahlreicher Partner der Branche und freuen unssehr, dass sie der von Transgourmet initiierten Kampagne #WinterMeistern gefolgtsind. Neben zahlreichen Unterstützungsangeboten bekräftigt #WinterMeistern dieForderungen des DEHOGA", erklärt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin desDeutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Eine breite Allianz aus relevantenInteressenverbänden, Medien, starken Partnern aus der Gastronomie, der Food- &Beverage-Industrie und der Non-Food-Branche hat sich der Initiativeangeschlossen und in einem offenen Brief an politische Entscheider viergemeinsame Kernforderungen formuliert. Dieser ist aufhttp://www.wintermeistern.de veröffentlicht.Die Ziele und Forderungen der Initiative #WinterMeisternZur Unterstützung der Betriebe und ihrer Mitarbeiter geht es jetzt vor allemdarum, Fördermittel und Zuschüsse für eine winterfeste Umrüstung zu erhaltensowie mit einem erweiterten Konjunkturpaket zielgerichtete Maßnahmeneinzuleiten. Nach dem Motto "Der Winter kommt, die Gäste bleiben!" steht dieSicherung des kontinuierlichen Betriebs im Fokus.Konkret wird gefordert:1. Bereitstellung von Fördergeldern und Zuschüssen zur Umrüstung auf winterfesteTerrassenplätze und Corona-optimierte Lüftungssysteme in Innenräumen zum Schutz