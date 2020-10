Tech Aktien im Höhenflug: Mit Core-Satellite-Ansatz gegensteuern

Immer mehr Anleger fragen sich angesichts der steilen Aufwärtsbewegung der US-Wachstumsaktien, ob die Märkte auf eine Dotcom-Blase 2.0 zusteuern. Doch ist diese Gefahr real? Ein genauer Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh wäre, ein Ende der positiven Entwicklung anzunehmen. Der US-amerikanische Technologiesektor wird aktuell so hoch bewertet wie seit dem Platzen der Tech-Bubble kurz nach der Jahrtausendwende nicht mehr, doch unabhängig von hohen Bewertungsniveaus ist klar, dass die technologische Entwicklung voranschreiten wird.

Schaut man etwas genauer hin wird deutlich, dass die Hausse in erster Linie von den omnipräsenten FAANGs (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google) getragen wurde – was zu einer sich mehr und mehr verstärkenden Übergewichtung dieser auch als „Big Tech“ genannten Titel in den Indizes führte. Im S&P 500 etwa entfällt allein auf diese fünf Titel mehr als 20 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung. Bezogen auf den Nasdaq100 Index liegt ihr Anteil sogar bei fast 50% – ein Klumpenrisiko par excellence. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Anleger nicht bedenken, dass sie bereits über eine Vielzahl von Multi-Asset-, US- oder globalen Aktienfonds sehr stark an der Entwicklung dieser Titel partizipieren.

„Big Tech“ lenkt den Blick vom Wesentlichen ab