WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche kaum entspannt. In der Woche bis zum 3. Oktober stellten 840 000 Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl um 9000 Anträge. Volkswirte hatten nur mit 820 000 Anträgen gerechnet.

Zudem wurde der Wert der Vorwoche nach oben revidiert. Demnach hatte es 849 000 Anträge auf Arbeitslosenhilfe gegeben und nicht wie zuvor gemeldet 837 000.