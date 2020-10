ChatbotCon 20 - Praxiswissen über Chatbots stark nachgefragt

Premiere mit Rekord: Über 800 Fach- und Führungskräfte informieren sich über Use Cases und Best Practices rund um Chatbots

Möglingen, 8. Oktober 2020. Die ChatbotCon ist auf dem besten Wege, zur Leitveranstaltung für eines der spannendsten Trendthemen einer ganzheitlichen Kunden-Kommunikation zu werden. Bereits die Premiere der virtuellen Chatbot-Konferenz zog über 800 Fach- und Führungskräfte in ihren Bann. Egal ob IT, Kundenservice, Marketing oder HR - alle Servicebereiche profitierten von 6 Stunden kompaktem Expertenwissen, 13 Live-Sessions und einem interaktiven Workshop. U.a. teilten die Digital-Expertin Kathrin-Cécile Ziegler, die Chatbot-Pionierin Sophie Hundertmark und der Handelsexperte Achim Himmelreich ihr Wissen und machten so die Relevanz des Themas deutlich. Mit Adrian Zürn und Alexander Heißerer gaben darüber hinaus Projektleiter aus der Praxis spannende Einblicke in die aktuellen Einsatzszenarien ihrer Chatbots beim VfB Stuttgart (Online-Shop, E-Commerce) und bei der DATEV (Bot Factory, Support). Die positive Resonanz vieler Teilnehmer bestätigte den Nutzwert der Veranstaltung mit praxisnahen Strategien, überzeugenden Umsetzungskonzepten und konkreten Lösungen für die individuellen Herausforderungen im Tagesgeschäft und darüber hinaus. Nach dem Premieren-Erfolg plant USU für das Frühjahr 2021 eine internationale ChatbotCon 21.

Chatbots sind auch nur Menschen

Chatbots unterstützen Menschen und benötigen hierfür auch selbst die Unterstützung von Menschen. Eine Mensch-Maschine-Kombination ist der Schlüssel zum Erfolg. Dass Chatbots kein Allheilmittel für die direkte Automatisierung der Kundenkommunikation sind, betonten einige Referenten. Vielmehr müssen auch sie langsam lernen, um ihr Potential zu entfalten. Kathrin-Cécile Ziegler bringt dies auf den Punkt: "Ein Chatbot ist wie ein neuer Mitarbeiter. Der kann nicht sofort alles wissen, sondern muss auch trainiert werden." Damit wird auch deutlich, dass die Befürchtung, Chatbots ersetzen Menschen, nicht weiter im Raum stehen darf.