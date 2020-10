Schnellstart für integrierte IT-Landschaft - mit "SAP on Microsoft Azure" von q.beyond

DGAP-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kooperation Schnellstart für integrierte IT-Landschaft - mit „SAP on Microsoft Azure' von q.beyond 08.10.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Optimaler IT-Mix aus Hybrid-Cloud-Strukturen für den Mittelstand

- q.beyond eines von wenigen ausgewählten Unternehmen im Microsoft-Programm "SAP DCM Sprint"

Köln, 8. Oktober 2020 - Microsoft und q.beyond kooperieren bei der Migration von SAP-Systemen in die Microsoft Azure Public Cloud. Dazu haben beide Unternehmen eine Partnerschaft vereinbart. Ziel ist es, mittelständische Firmen auf dem Weg hin zu einer zukunftsfähigen SAP S/4HANA-Lösung und vollständig integrierten IT-Umgebung zu unterstützen. q.beyond ist Microsoft-Partner im exklusiven Programm "SAP DCM (Datacenter Migration) Sprint". Damit profitieren q.beyond und ihre Kunden unter anderem vom direkten Zugang zu technischen Informationen seitens Microsoft.

Hybride Cloud-Szenarien für Digitalisierung

"Mittelständische Unternehmen sind verstärkt auf der Suche nach einer passenden und funktionierenden Lösung, um ihr ERP-System zukunftsfähig zu machen und es nahtlos in ihre bestehende IT-Landschaft zu integrieren", so Thies Rixen, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. "Wir beobachten jedoch, dass sich bei zahlreichen Firmen nach ersten Anfangsversuchen mit der Public Cloud Enttäuschung breit gemacht hat. Denn für einen reibungsfreien Betrieb von IT-Systemen der nächsten Generation sind Applikations- und Cloud-Expertise gefragt."

q.beyond unterstütze ihre Kunden daher mit der notwendigen Kompetenz und der langjährigen Erfahrung in Digitalisierungsfragen rund um die Themen Cloud, SAP und IoT. So erhielten mittelständische Firmen den besten Mix aus hybriden Cloud-Strukturen - bestehend aus Public-Cloud-Ressourcen wie der Microsoft Azure Cloud und Private-Cloud-Umgebungen aus den Rechenzentren von q.beyond. "Diese Kombination bietet dem Mittelstand die optimale Basis, um seine Digitalisierungsvorhaben selbstbestimmt voranzubringen", so Rixen.