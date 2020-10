BlackLine übernimmt Rimilia - KI-gestützte Debitoren-Automatisierung wird Teil der modernen Accounting-Plattform

Frankfurt (ots) - BlackLine, Inc. (https://www.blackline.com/) , führender

Anbieter von Accounting Automation Software, , gibt heute den Abschluss der

Übernahme von Rimilia bekannt, einer KI-gestützten Cloudplattform für die

Automatisierung der Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable, AR) und die

digitale Transformation. Mit Rimilia stärkt BlackLine seine Marktposition im

Controlling, indem die End-to-End-Automatisierung des Cash Lifecycles

vorangetrieben und eine größere Datenintegrität gewährleistet wird.



Mit der Übernahme expandiert BlackLine in einen angrenzenden Bereich, indem die

Automatisierung des Finanzabschlusses durch AR-Automatisierung ergänzt wird.

Dadurch wird zudem BlackLine's großer, langfristiger Plan für die Transformation

und Modernisierung des Finanz- und Rechnungswesens beschleunigt.





Rimilia, mit Hauptsitz in Großbritannien, ist ein führender Anbieter vonLösungen zur Automatisierung der Debitorenbuchhaltung und ermöglicht esUnternehmen, den Cashflow und die Cash Collection in Echtzeit zu kontrollieren.Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen vereinfachtdie SaaS (Software-as-a-Service)-Plattform den Order-to-Cash-Prozess, indemsowohl der Einzug als auch die Zuweisung von Geldern automatisiert ist. DieBargeldzuweisung noch am selben Tag führt zu einer deutlichen Reduzierung derTage bei ausstehenden Verkaufsumsätzen, verbessert das Betriebskapital und führtzu erheblichen Kosteneinsparungen. Rimilia wurde für große und mittlereUnternehmen entwickelt und kann mit fast allen ERP-, Bank- undWährungsplattformen integriert werden. Rimilia wird von führenden Unternehmen inden wichtigsten Branchen eingesetzt."Da die meisten Unternehmen traditionelle und sich wiederholende, manuelleProzesse für das Order-to-Cash-Management verwenden, haben unsere Kunden undPartner schon lange nach einer Lösung gefragt, die ein besseres Cash- undLiquiditätsmanagement bietet. Dies ist insbesondere in schwierigenwirtschaftlichen Zeiten wichtig", sagt Marc Huffman, President & COO vonBlackLine. "Mit dieser Übernahme decken wir diesen Bedarf und bauen die Positionvon BlackLine als unverzichtbare Plattform für Controller aus. Rimilia hat einensignifikanten Mehrwert für seine Kunden geschaffen, und wir freuen uns, diesesMomentum zu nutzen. Gleichzeitig betreten wir einen neuen Markt und bauen unsereMarktchancen weiter aus."Der AR-Markt grenzt unmittelbar an den Bereich der Finanzabschlüsse an. Sieadressieren die gleichen Interessenten mit ähnliche Herausforderungen. Darüberhinaus hat die Optimierung des Cashflows nach dem Ausbruch der Pandemie