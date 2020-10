Sabio Group ernennt Matt Tuson zum Chief Commercial Officer

Sabio Group, der europaweit führende Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX), hat Matt Tuson zum Chief Commercial Officer ernannt. Er bringt nachweisliche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Vertrieb und Unternehmensexpansion in das Unternehmen Sabio ein und kann auf eine Erfolgsbilanz von mehr als 25 Jahren zurückblicken, in denen er für Cloud- und CX-Unternehmen über mehrere Anbieter hinweg große Umsatzzuwächse erzielt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008005599/de/