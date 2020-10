Berlin (ots) - Mit hochkarätigen Teilnehmerinnen aus Politik und Wirtschaft

diskutierten die Immofrauen, wie sich Städte erfolgreich wandeln können. Zwei

Dinge wurden klar: Wir brauchen für die Städte zusammenhängende/integrierte

Konzepte und einen permanenten konstruktiven Dialog zwischen Politik, Kommunen

und der Immobilienwirtschaft.



"Strukturwandel in den Städten - Chancen und Risiken" - mit diesem Titel war die

erste hybride Diskussionsrunde des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft

e.V. im ZIA Hauptstadtstudio in Berlin am 6. Oktober überschrieben, zu der die

Immofrauen zahlreiche hochkarätige TeilnehmerInnen aus Politik und Wirtschaft

gewinnen konnten. Themenschwerpunkte waren die drohende Verödung der

Innenstädte, die Verkehrswende, der Klimaschutz sowie die Frage, ob Smart Cities

die Probleme der Zukunft lösen können.







Katrin Bohle aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat begrüßen

zu dürfen. Die Juristin war zehn Jahre lang Abteilungsleiterin für

Stadtentwicklung im Ministerium für Bau und Kommunales Nordrhein-Westfalen und

fast genauso lang Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und

Wohnen der Bauministerkonferenz.



Zu den weiteren Teilnehmerinnen zählten: die Vorstandsvorsitzende der

Immofrauen, Katrin Williams. Die Diplom-Ingenieurin war zwölf Jahre lang in

verschiedenen Leitungspositionen bei Vodafone Kabel Deutschland und ist jetzt

Vertriebsleiterin Ost für die DOK SYSTEME GmbH und hat den Arbeitskreis

Innovation und Digitalisierung der Immofrauen gegründet. Außerdem Aygül Özkan,

Geschäftsführerin des Zentralen

niedersächsische Bauministerin, die spontan für den erkrankten Oberbaudirektor

Franz Josef Höing eingesprungen ist. Ihr Vorschlag: Business Improvement

Districts (BIDs) als Impulsgeber für lebendige Stadtentwicklung initiieren,

stärken und fördern sowie Gesundheitsimmobilien stärker integrieren, damit

Quartiere inklusionsgerechter werden und für alle Lebensphasen attraktiv

bleiben. Öffentliche Bereiche in den Quartieren sollten attraktiver gestaltet

werden, denn die einzelnen Quartiere werden für die Bewohner immer wichtiger,

das hat die Pandemie gezeigt. Gleichzeitig müsse die Stadt weiterhin "analoge

Erlebnisräume" schaffen. Sie sprach sich zudem dafür aus, den Klimaschutz

voranzutreiben, da sich dieser insbesondere in Krisenzeiten zu einem

Konjunkturmotor entwickeln könnte.



Eingeladen war zudem Christine Hager, Managing Director und Head of Shopping Seite 2 ► Seite 1 von 2



