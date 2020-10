Raffles Financial geht strategische Partnerschaft mit Pacific Bays Capital aus Japan ein

Singapur, 8. Oktober 2020. Raffles Financial Pte Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (Frankfurt: 4VO) (OTC: RAFFF) („Raffles“, das „Unternehmen“ oder „RF“), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Pacific Bays Capital („PacCap“), einer führenden Risikokapitalfirma in Japan, die mit der selektiven Investition in japanische und globale Firmen befasst ist, eine Partnerschaft für Beratungsleistungen auf den Gebieten Kapitalbeschaffung und Börsennotierung eingegangen ist.

Die General Partner von PacCap sind erfahrene Risikokapitalexperten mit Sitz in Japan und im amerikanischen Silicon Valley, die unter anderem über Erfahrung bei großen japanischen Banken, unabhängigen Risikokapitalfonds, Sequoia Capital, Blackrock und Morgan Stanley verfügen. Angesichts der japanischen „Move South“-Strategie verzeichnet PacCap einen zunehmenden Finanzierungsbedarf durch japanische Firmen in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich um die Sicherung von strategischen Ressourcen, Vertragsherstellern sowie Teile- und Dienstleistungsanbietern aus dem indopazifischen Raum wie Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und Indonesien bemühen. PacCap freut sich deshalb, mit Raffles bei der Sicherung dieser Ressourcen zusammenzuarbeiten.

„Raffles Financial, das seinen Sitz in Singapur hat, ist in der Lage, japanischen Firmen in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium dabei zu helfen, eine Börsennotierung an der Börse in Singapur oder Hongkong zu erlangen und die erforderlichen Mittel für ihre Expansion in den Süden (Moving South) zu beschaffen. Investoren aus den ASEAN-Staaten wissen die schnellen Wachstumschancen im Indopazifikraum und die japanischen Beiträge in den Bereichen Markenbildung, Technologie und globaler Kundenstamm zu schätzen“, meint Dr. Charlie In, Chairman von Raffles Financial.

Raffles Financial hat Vertreter in Australien, Kanada, China, Europa, Hongkong und Singapur und verfügt über die erforderlichen Ressourcen, um den Zielen von japanischen Firmen, die über Börsennotierungen außerhalb Japans Finanzmittel und Ressourcen beschaffen wollen, zu dienen.

Die Partner von PacCap arbeiten eng mit japanischen Branchenführern zusammen und prüfen verschiedene Regierungsinitiativen, um vielversprechende Zielunternehmen für Investitionen und potenzielle „Einhörner“ für ein Sofortinvestment zu ermitteln. Raffles Financial wird im Rahmen der Partnerschaft Beratungsleistungen für Exit-Strategien sowie zusätzliche Services erbringen, um diesen Firmen Kapital aus dem Ausland zuzuführen.