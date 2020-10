NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn nach schwachen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,09 Prozent auf 138,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 0,77 Prozent.

In den USA sind die die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger als erwartet zurückgegangen. In der Woche bis zum 3. Oktober stellten 840 000 Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe, während Volkswirte lediglich mit 820 000 gerechnet hatten.