NIH-gefördertes Schmerzprogramm von Knopp Biosciences erhält im zweiten Jahr HEAL-Fördermittel für die Erforschung nicht-opioider Therapien für chronische Schmerzen

Knopp Biosciences LLC erhält mit seiner Kv7-Plattform zur Erforschung und Entwicklung von nicht-opioiden Therapien zur Behandlung chronischer Schmerzen nunmehr im zweiten Forschungsjahr Fördermittel des National Institutes of Health (NIH). Das Projekt wird im Rahmen des Programms zur langfristigen Überwindung von Suchterkrankungen (Helping to End End Addiction Long-term, die NIH HEAL Initiative) des NIH finanziert, das darauf abzielt, die Behandlung chronischer Schmerzen zu verbessern, die Häufigkeit von Opioidsuchterkrankungen und -überdosierungen zu senken und eine langfristige Erholung von einer Opioidabhängigkeit zu ermöglichen.

Knopp hat eine Forschungsplattform mit eigenen Molekülen entwickelt, die auf ein nicht-opioides biologisches Target zielen, das mit durch Nervenschäden verursachten chronischen Schmerzen in Verbindung steht. Wirkort des Medikaments ist ein Kaliumkanal an der Zellmembran mit der Bezeichnung Kv7.2/7.3, der den Strom elektrisch geladener Ionen reguliert, die zur Modulation der Erregbarkeit von Zellen erforderlich sind. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass die mit chronischen Schmerzen verbundene Übererregbarkeit von Nervenzellen durch eine selektive Aktivierung der wichtigsten Kv7-Kanal-Subtypen gesteuert werden kann.

„Knopp freut sich, mit den im ersten Jahr erreichten Meilensteinen die Erforschung von Lösungen für diese Krise des Gesundheitswesens fortsetzen zu können“, sagte Dr. Michael Bozik, Chief Executive Officer von Knopp. „Wir gehen davon aus, im zweiten Jahr ein Molekül aus unserer Kv7-Plattform zu finden, das dazu geeignet ist, als potenzielle nicht-opioide Behandlung für Patienten, die unter chronischen Schmerzen bestimmter Arten leiden, weiterentwickelt zu werden.“

Die Förderzusage in Höhe von bis zu 8 Millionen US-Dollar ist an das Erreichen von Meilensteinen innerhalb von fünf Jahren gebunden. Bei den an Knopp vergebenen HEAL-Mitteln handelt es sich um eine von 375 Förderungen, die im Haushaltsjahr 2019 in 41 Staaten vergeben wurden, um wissenschaftliche Lösungen zur Abwendung der nationalen Opioidkrise zu finden.

Die Kv7-Forschung von Knopp wird zum Teil unter der Award Number U44NS093160 und der Award Number U44NS115732 des National Institute of Neurological Disorders and Stroke des NIH gefördert. Der Inhalt dieser Bekanntmachung liegt in der alleinigen Verantwortung von Knopp und entspricht nicht notwendigerweise den Ansichten des NIH.