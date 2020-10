WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der anhaltenden Corona-Krise in den USA haben erneut mehr als 800 000 Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 3. Oktober betrug die Zahl der Erstanträge 840 000, nach 849 000 in der Woche zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte.

Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der weltgrößten Volkswirtschaft wider. Vor der Corona-Pandemie hatte die Zahl in einer Spanne zwischen 200 000 und 300 000 pro Woche geschwankt. Die offizielle US-Arbeitslosenquote sinkt allerdings seit Monaten wieder. Im September war sie auf 7,9 Prozent zurückgegangen.