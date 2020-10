Berlin (ots) - Das gleichzeitige Auftreten der Corona-Pandemie und der

Afrikanischen Schweinepest hat sich als toxische Mischung für die

Fleischwirtschaft erwiesen. "Die Nerven liegen blank. Das morgige

Branchengespräch, bei dem Bund, Länder sowie Fleisch- und Lebensmittelbranche

über die Zukunft der Fleischwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette

diskutieren, ist deshalb immens wichtig", sagt der Präsident des Deutschen

Raiffeisenverbandes (DRV) Franz-Josef Holzenkamp: "Ich erwarte, dass neben

langfristigen Herausforderungen auch die Lösung akut drängender Schwierigkeiten

angegangen wird. Die Liste ist lang, aber alle Themen müssen auf den Tisch.

Aktuell gilt es, den Rückstau in den Schweineställen aufzulösen. Dafür gibt es

konkrete Ansätze. Um zu Verbesserungen zu kommen, erwarte ich von allen

Beteiligten den Willen zur Problemlösung. Für die Politik heißt das, sie darf

nicht länger nur moderieren, sie muss handeln."



Schlachtkapazitäten fehlen - Tierschutz bedroht





Die Unternehmen der Fleischwirtschaft haben in besonderer Weise Verantwortungfür die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nehmen diese auchwahr. Holzenkamp: "Der Schutz der Menschen hat oberste Priorität. Wir dürfenaber nicht vergessen, dass für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und dasFunktionieren der Fleischwirtschaft viele Rädchen ineinandergreifen müssen." AlsFolge der derzeit fehlenden Schlachtkapazitäten für Schweine drohen Mängel beimTierschutz. Schlachtschweine können nur mit großer Verzögerung abgenommenwerden, bleiben also länger im Stall und wachsen weiter. Es muss möglich sein,unter Einhaltung epidemiologisch angemessener Corona-Schutzmaßnahmen, mindestensdie vorhandenen Kapazitäten zu erhalten. Die Schließung von Schlachthöfen mussdurch eine fundierte Teststrategie vermieden werden. Zusätzlich ist einabgestimmtes Maßnahmenpaket zur Flexibilisierung der Arbeit in den Schlachthöfennotwendig. Die Bundespolitik ist gefordert, den Schlachtunternehmen eineAnwerbung von Arbeitskräften aus Drittstaaten wieder zu ermöglichen.Mehr Tierwohl - Frage nach angemessener Kompensation offenNeben den akut fehlenden Schlachtkapazitäten gibt es weitere Herausforderungenentlang der gesamten Wertschöpfungskette. Holzenkamp fasst zusammen: "Wir allewollen ein Mehr an Tierwohl, aber es sind noch viele Fragen zu klären, allenvoran die nach der angemessenen Kompensation der entstehenden zusätzlichenKosten. Außerdem treiben die weiteren Folgen der Corona-Pandemie sowie derAusbruch der Afrikanischen Schweinepest der Branche Sorgenfalten auf die Stirn.Hier erwarten wir schnell tragfähige Lösungen. Eine Vereinbarung mitDrittstaaten zur Regionalisierung hat höchste Priorität."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmender deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied derWertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen inder Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischenErzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer derGenossenschaften.