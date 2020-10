Neuer Aktien-CIO bei DPAM: Alexander Roose folgt auf Guy Lerminiaux

Guy Lerminiaux begann seine Karriere in der Finanzwelt 1986 als Analyst und trat 1993 in die Abteilung Institutional Sales des Unternehmens ein. Guys Einsatz, seine Vision und sein unerschütterliches Engagement blieben nicht unbemerkt, und so wurde er 1998 Partner und CIO Fundamental Equity. Als Branchenveteran bei DPAM war Guy für zahlreiche Erfolge verantwortlich und förderte eine einzigartige Anlagekultur im Unternehmen.

Guy Lerminiaux und Alexander Roose haben als kompetente Stock-Picker eng zusammengearbeitet und damit einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg der Aktienstrategien von DPAM geleistet. Alexander bringt außergewöhnliche Managementerfahrung und ein weit reichendes Verständnis im Bereich der fundamentalen Aktienverwaltung mit. Er ist bestens gerüstet, seine neue Verantwortung als CIO Fundamental Equity zu übernehmen und dabei sein Wissen als früherer ‚Head of International and Sustainable Equity‘ in seine neue Rolle einzubringen.