LUTON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat dem britischen Billigflieger Easyjet den ersten Jahresverlust seiner Geschichte eingebrockt. Unternehmenschef Johan Lundgren lotet derzeit weitere Geldquellen aus und hofft auf Unterstützung der britischen Regierung. Denn die Ticketnachfrage bleibt immer noch weit hinter dem Vorkrisenniveau zurück. Im laufenden Quartal werde Easyjet voraussichtlich nur ein Viertel des üblichen Flugprogramms anbieten, teilte die Rivalin von Europas größtem Billigflieger Ryanair am Donnerstag in Luton bei London mit. Entsprechend viel Geld fehlt in der Kasse. An der Börse führten die Nachrichten zwischenzeitlich zu weiteren Verlusten. Im Handelsverlauf drehte die Aktie aber ins Plus.

Der Kurs der wegen der Corona-Krise stark unter Druck stehenden Easyjet-Aktie stieg zuletzt um zirka zweieinhalb Prozent; seit dem Jahreswechsel hat das Papier allerdings rund 62 Prozent an Wert eingebüßt. Unter den großen Fluglinien Europas gaben nur die Aktien von Air France-KLM (67 Prozent) und der British-Airways-Mutter IAG (74 Prozent) stärker nach. Mit einem Minus von zwölf Prozent hat die Aktie des Konkurrenten Ryanair deutlich weniger verloren, und auch die Lufthansa-Anteile schnitten mit einem Verlust von etwas mehr als der Hälfte besser ab.