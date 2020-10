Krankenhausgesellschaft sieht keine Engpässe wegen Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kliniken in Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) in der Corona-Krise gut auf steigende Patientenzahlen vorbereitet. Die Kapazitäten für schwer Erkrankte lägen weit über dem Niveau anderer europäischer Länder, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Die Krankenhäuser verfügen demnach über mehr als 30 000 für Covid-19-Patienten geeignete Intensivbetten. Kurzfristig könnten außerdem weitere 12 000 aktiviert werden.

"Die Krankenhäuser sind auch für stark steigende Zahlen sehr gut aufgestellt. Voraussetzung ist aber immer, dass sich alle darum bemühen, ein exponentielles Wachstum der Neuinfektionszahlen zu bremsen. Dann werden wir auch die zweite Infektionswelle meistern", sagte DKG-Präsident Gerald Gaß.

Mittlerweile könne man die Krankheit, ihre Verbreitung und ihre Behandlung sehr viel besser einschätzen und noch zielgenauer reagieren. Aktuelle Äußerungen, es könne regional zu Engpässen kommen, dürften nicht zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führen. "Die deutschen Krankenhäuser arbeiten hervorragend zusammen und unterstützen sich in der gemeinsamen Patientenversorgung." Niemand müsse aktuell die Sorge haben, dass man in den kommenden Wochen bedrohliche Versorgungsengpässe erleben werde./jr/DP/zb